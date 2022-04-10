Seyir halindeyken alev aldı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler

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Seyir halindeyken alev aldı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Seyir halindeyken alev aldı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir otomobilin motor kısmından çıkan yangın güvenlik kameralarına yansıdı.

NİKSAR, TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde bir otomobilin motor kısmından çıkan yangın güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; Bengiler Mahallesi Aliağa Sokakta hareket halinde olan otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden otomobil sürücüsü aracını durdurarak yanındaki yolcu ile birlikte aracından indi. Otomobillin kaputunun açılması ile birlikte araç alev aldı. Çaresiz kalan sürücünün imdadına bir esnaf yetişti. İş yerinde bulunan yangın tüpü alarak olay yerine koşan Şenel Abu yangına müdahale etti. Esnafın müdahalesi ile otomobilin motor kısmında çıkan yangın söndürüldü. Olay yerine sevk edilen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Yaşanan o anlar ise bir işyeri güvenlik kamerasına yansıdı. Korku dolu anların yaşandığı yangın maddi hasara atlatıldı. - TOKAT

Seyir halindeyken alev aldı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Seyir halindeyken alev aldı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Seyir halindeyken alev aldı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Seyir halindeyken alev aldı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Niksar, Yangın, Tokat, 3. Sayfa, Haberler

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