Seyir halindeki pikap yandı
Seyir halindeki pikap yandı Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gümüşkaynak köyünde seyir halindeki bir pikap çıkan yangında küle döndü.
Seyir halindeki pikap yandı
ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gümüşkaynak köyünde seyir halindeki bir pikap çıkan yangında küle döndü.
Olay Palu ilçesine bağlı Gümüşkaynak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki pikabın motor kısmından alevler yükseldi. Alevler kısa sürede aracı sardı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracı alev topuna dönen şoförü, yangına müdahale eden vatandaşlar teselli etti. Pikaptan çıkan duman, bir anda gökyüzünü kara bürüdü. Bölgeye ulaşan ekipler, alevlere köpüklü suyla müdahale ederek, yangını söndürürken pikap kullanılamaz hale geldi.