Seyir halindeki pikap yandı Seyir halindeki pikap yandı Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gümüşkaynak köyünde seyir halindeki bir pikap çıkan yangında küle döndü. Seyir halindeki pikap yandı ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gümüşkaynak köyünde seyir halindeki bir pikap çıkan yangında küle döndü. Olay Palu ilçesine bağlı Gümüşkaynak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki pikabın motor kısmından alevler yükseldi. Alevler kısa sürede aracı sardı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracı alev topuna dönen şoförü, yangına müdahale eden vatandaşlar teselli etti. Pikaptan çıkan duman, bir anda gökyüzünü kara bürüdü. Bölgeye ulaşan ekipler, alevlere köpüklü suyla müdahale ederek, yangını söndürürken pikap kullanılamaz hale geldi. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam Elazığ Palu 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Seyir halindeki pikap yandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.