Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da trafikte korku dolu anlar: Belinden aşağısı yerlerde sürüklenerek gitti

3. Sayfa Haberleri

Adana'da bir kişi seyir halindeki otomobilin açık arka kapısından belinden aşağısı yerlerde sürüklendi. Dehşete düşüren anlar trafikteki diğer sürücülerin kameralarına yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde dehşete düşüren anlar yaşandı. Kozan karayolundan Sarıcam ilçesi istikametine seyir halinde olan otomobilin arka koltuğunda yola sürünerek giden şahıs görenleri korkuttu.

Seyir halindeki otomobilde belden aşağısı yerde sürüklenerek gitti... O anlar kamerada

SÜRÜCÜLERİN UYARILARINA ALDIRMADI

Durumu fark eden diğer sürücüler ise otomobili kullanan şahsı uyarmaya çalıştı. Uyarılara rağmen otomobilin durmadığı ileri sürüldü. Öte yandan olayın 12 Aralık'ta yaşandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title