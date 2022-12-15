Adana'da trafikte korku dolu anlar: Belinden aşağısı yerlerde sürüklenerek gitti 3. Sayfa Haberleri Adana'da bir kişi seyir halindeki otomobilin açık arka kapısından belinden aşağısı yerlerde sürüklendi. Dehşete düşüren anlar trafikteki diğer sürücülerin kameralarına yansıdı. Adana'nın Kozan ilçesinde dehşete düşüren anlar yaşandı. Kozan karayolundan Sarıcam ilçesi istikametine seyir halinde olan otomobilin arka koltuğunda yola sürünerek giden şahıs görenleri korkuttu. SÜRÜCÜLERİN UYARILARINA ALDIRMADI Durumu fark eden diğer sürücüler ise otomobili kullanan şahsı uyarmaya çalıştı. Uyarılara rağmen otomobilin durmadığı ileri sürüldü. Öte yandan olayın 12 Aralık'ta yaşandığı belirtildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adana 3. Sayfa Haberler

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