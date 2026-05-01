Seyir halindeki otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Antalya-Alanya D-400 kara yolu Batı Side Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametine gitmekte olan Mehmet N.Y.'nin kullandığı 07 LF 626 plakalı otomobil Batı Side Köprülü Kavşak Alanya çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet N. Y. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Şerafettin A. A. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı