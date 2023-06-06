Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

VAN - Van'ın Saray ilçesinde seyir halindeki minibüs alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, Saray D-300 karayolu üzerindeki Saray Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Vedat Özkaplan yönetimindeki minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı seyir halindeyken alev aldı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.