Bursa'da Halk Otobüsü Direğe Çarptı: Kaza Anı Kamerada

Bursa'da seyir halindeki halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi Kanalboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen bir halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan kaza anı saniye saniye kameraya yansırken, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı