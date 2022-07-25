Seyir halindeki askeri araç alev alev yandı Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeki askeri araç alev alev yandı. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeki askeri araç alev alev yandı. Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan Bartın istikametine seyir halindeki askeri araç, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Eskiatça mevkiine geldiği sırada aniden alev aldı. Sürücü, motoru yanmaya başlayan aracı durdurarak yolun kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürdü. - KASTAMONU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu Tragger Sinop 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Seyir halindeki askeri araç alev alev yandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.