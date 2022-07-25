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Seyir halindeki askeri araç alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Seyir halindeki askeri araç alev alev yandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeki askeri araç alev alev yandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeki askeri araç alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan Bartın istikametine seyir halindeki askeri araç, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Eskiatça mevkiine geldiği sırada aniden alev aldı. Sürücü, motoru yanmaya başlayan aracı durdurarak yolun kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürdü. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Tragger Sinop 3. Sayfa Haberler

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