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Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

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Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan hafif ticari araç, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan hafif ticari araç, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Körfezkent Şehit Abdulsamet Özen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle bir anda alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araç hurdaya dönerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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