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Seyir Halinde Telefonla Görüntülü Sohbet Eden Sürücü Şaşkınlık Yarattı

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Aksaray'da direksiyon başında telefonuyla görüntülü sohbet eden sürücü, dikkat dağınıklığına yol açarak tehlikeli bir sürüş sergiledi. Düşen telefonunu iki eliyle direksiyonu bırakarak kaldıran sürücünün bu tehlikeli anları yoldan geçen araçlar tarafından görüntülendi.

Seyir halinde görüntülü sohbet etti, direksiyonu bırakıp düşen telefonu kaldırdı... O anlar kamerada

AKSARAY - Aksaray'da direksiyon başında telefonuyla görüntülü konuşarak trafikte seyreden sürücü görenleri hayrete düşürdü. Aracın göğüs ile cam arasına koyduğu telefonunu seyir halindeyken düşüren sürücü, direksiyonu bıraktığı 2 eliyle telefonunu kaldırarak kilometrelerce görüntülü konuşarak seyretti.

Görüntüler Aksaray'ın en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı'nda yansıdı telefon kamerasına. Atatürk Bulvarı'ndan eski hastane istikametine seyreden 68 ADE 921 plakalı otomobil sürücüsü, aracın göğüs ile cam arasına sıkıştırdığı telefonuyla arkadaşıyla görüntülü görüşmeye başladı. Arkadaşıyla dakikalarca konuşan sürücü trafikte kilometrelerce görüntülü konuşarak seyrederken, seyir halindeyken düşen telefonunu 2 eliyle de direksiyonu bırakarak telefonu kaldırdı. Trafikte her an kaza yapma riskiyle karşı karşıya olan sürücü zaman zaman da düşmek üzere olan telefonuna eliyle müdahale ederek düzeltip görüşmesine devam etti. Kırmızı ışıkta beklerken kendisine gören diğer araç sürücüleri ve yolcular hayretler içerisinde kalırken, sürücünün bu dikkat dağıtıcı tehlikeli sürüşü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Atatürk Bulvarı'ndan Şeyhamit Mahallesi istikametine dönüş yapan sürücü görüşmesine devam ederken uzaklaşarak gözden kayboldu.

Seyir Halinde Telefonla Görüntülü Sohbet Eden Sürücü Şaşkınlık Yarattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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