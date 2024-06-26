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Seyir halinde ayağını camdan çıkaran sürücü kamerada

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İstanbul'da otomobil kullanırken sol ayağını camdan dışarı çıkartan sürücü görenleri hayrete düşürdü. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Seyir halinde ayağını camdan çıkaran sürücü kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da otomobil kullanırken sol ayağını camdan dışarı çıkartan sürücü görenleri hayrete düşürdü. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul Edirne yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyreden 34 MSB 77 plakalı araç sürücüsü ayağını sol camdan dışarı çıkardı. Ayağı dışarıda araç kullanan sürücü görenleri hayrete düşürürken, trafikteki bir başka sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Otomobili bir süre ayağı dışarıda kullanan sürücü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Görüntülerde, araç sürücüsünün ayağını sol camdan dışarı çıkardığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu İstanbul 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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