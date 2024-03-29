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Seyir haindeki araçtan kedinin üzerine şişe attı: O anlar kamerada

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Seyir haindeki araçtan kedinin üzerine şişe attı: O anlar kamerada

Gözaltına alınan sürücüye 2 bin 70 TL ceza uygulandı

İSTANBUL - Gürpınar'da bir kişi seyir halindeki aracından dışarıya kedinin üzerine şişe atıldı. Gözaltına alınan sürücüye toplamda 2 bin 70 TL ceza uygulanırken, o anlar araç kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba saat 17.00 sularında Beylikdüzü Gürpınar'da meydana geldi. İddiaya göre, Muhiddin A. kontrolündeki 61 AK 457 plakalı araç seyir halindeyken araç içerisinden kaldırım kenarında yürüyen kedinin üzerine şişe atıldı. Durumu fark eden motosikletli bir vatandaşın araç içindekileri uyarması üzerine, şahıs araçtan inerek motosikletlinin üzerine yürüdü. Yaşanan o anlar seyir halindeki başka bir vatandaşın araç kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, Muhiddin A. kontrolündeki araçtan kedinin üzerine doğru şişe atıldığı ve yol ortasında durup motosikletli vatandaşın üzerine yürüdüğü anlar yer aldı. Görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine emniyet ekiplerince soruşturma başlatıldı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri Muhiddin A.'yı gözaltına aldı. Şahsa saygısızca araç kullanmaktan, yere çöp ve benzeri şeyler atmaktan karayolu üzerinde duraklamaktan toplamda 2 bin 70 TL ceza uyguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Güncel Haberler

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