Seyhan Baraj Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının enkazı çıkartıldı

Seyhan Baraj Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının enkazı çıkartıldı
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Adana'nın Çukurova ilçesinde 19 Haziran'da çıkan orman yangınına müdahale ederken Seyhan Baraj Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının enkazı, su altından çıkarılarak kıyıya çekildi.

Adana'da baraj gölüne düşen yangın söndürme uçağının 27 metre derinlikteki enkazı, kaldırma balonlarıyla su yüzeyine çıkartıldı.

Adana'nın Çukurova ilçesi Fadıl Mahallesi'nde 19 Haziran'da ormanlık alanında çıkan orman yangınına müdahale sırasında su aldığı Seyhan Baraj Gölü'ne düşen ve 2 pilotun sağ olarak kurtarıldığı olayın ardından söndürme uçağının enkazını çıkarmak için çalışma başlatıldı.

27 METRE DERİNLİKTEN ÇIKARILDI

Adana İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekipleri, uçağın gölde battığı noktayı tespit etti. Ekipler sabah saatlerinde Seyhan Baraj Gölü'nde çalışma başlattı. 27 metre derinlikteki uçak enkazı, kaldırma balonlarıyla su yüzeyine çıkartıldı. Uçağın enkazı, buradan göl kıyısındaki İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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