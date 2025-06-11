Seyhan Baraj Gölü'nde Düşen Kadın Son Anda Kurtarıldı

Seyhan Baraj Gölü'nde Düşen Kadın Son Anda Kurtarıldı
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kadın, gemi adamlar tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kadını gemi adamlar son anda kurtardı. Kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesi Topalak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Batı Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'nü izleyen Hande Y. başı dönünce göle düştü. Kadının göle düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü gemi adam ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler gölde sırt üstü suyun yüzeyinde kalmayı başaran kadını bota alıp karaya çıkardı. Genç kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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