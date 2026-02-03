Haberler

Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü

Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, Zintan kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırının ayrıntıları henüz bilinmiyor.

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Libya basını, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü bildirdi. Libya basınında yer alan haberlerde, 53 yaşındaki Kaddafi'nin yıllardır yaşadığı Libya'nın Zintan kentinde öldürüldüğü aktarıldı.

Saldırı Kaddafi'nin siyasi danışmanı Abdullah Osman tarafından doğrulandı, ancak saldırganlar ve cinayetin koşulları henüz bilinmiyor. Libyalı yetkililer, henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

İdam cezasına çarptırılmıştı

Seyfülislam Kaddafi, Libya'da hiçbir zaman resmi bir görevde bulunmazken, 2000'den 2011'e kadar babasının ikinci adamı olarak kabul edildi. Seyfülislam Kaddafi, babasının devrilmesinin ardından Bedevi aşiret mensubu kılığına girerek komşu ülke Nijer'e kaçmaya çalıştığı sırada Libyalı bir göçebe tarafından ihbar edilmiş ve yakalanmıştı.

Seyfülislam Kaddafi, 2011'de Zintan'da hapse atılmış ve mahkeme tarafından savaş suçlarından dolayı kurşuna dizilerek idam cezasına çarptırılmıştı ancak 2017'de bir af yasası kapsamında serbest bırakılmıştı. Seyfülislam Kaddafi, hakkında ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından da savaş suçlarından dolayı hakkında tutuklama emri çıkarılmıştı.

Başkanlığa adaylık başvurusu yapmıştı

Seyfülislam Kaddafi, 14 Kasım 2021'deki başkanlık seçimi için adaylık başvurusunda bulunmuş ardından cinayet ve savaş suçları nedeniyle hakkında nihai yargı kararı olduğu için adaylığı iptal edilmişti. Seyfülislam Kaddafi'nin karara itirazı tansiyonu yükseltmiş, seçim sürecinin çökmesine ve Libya'nın siyasi krizini derinleştirmişti. - TRABLUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik

İran'a şaka yapmadığını gösteren ABD'den ilk açıklama
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

Başsız ceset vahşetini, tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Al Ittihad'dan geri adım! Kante Fenerbahçe'ye geliyor

Transfer bu kez bitti! Kante Fenerbahçe'ye geliyor
Maltepe'de arkadaşına akran zorbalığı yapan 5 çocuk ve 1 şüpheli tutuklandı

Skandal görüntülerle ilgili çok sayıda tutuklama
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

Şanlı bayrağımıza alçak saldırı
Taraftar tepkisi sonrası Galatasaray'da bitti denilen transfer iptal

Taraftar tepkisi sonrası bitti denilen transfer iptal oldu