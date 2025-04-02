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Seydişehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Seydişehir'de 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Hacıseyitali Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan A. idaresindeki 42 AOC 739 plakalı cip ile sürücüsü henüz belirlenemeyen elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklette bulunan yabancı uyruklu Hüsam D. ve Muhammed D. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL SÜNBÜL - 3.Sayfa
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