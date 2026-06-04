Takla atan otomobilden sürücü yaralı kurtuldu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu.

Kaza, Seydişehir İlçe Bölge Trafik İstasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 42 TT 212 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı