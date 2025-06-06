Seydişehir'de Kaçan Boğa Trafiği Karıştırdı

Seydişehir'de Kaçan Boğa Trafiği Karıştırdı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde hayvan pazarından kaçan bir boğa, çarşı merkezinde paniğe neden oldu. Boğa, sokaklarda dolaşarak iş yerlerine ve park halindeki araçlara zarar verdi. Olayı kontrol altına almak için ekipler seferber oldu ve boğa, uyuşturucu atanarak durduruldu. Herhangi bir yaralanma olmadığı ancak maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hayvan pazarından kaçan boğa trafiği birbirine kattı.

Seydişehir'de canlı hayvan pazarından kaçan iri bir kurbanlık boğa, çarşı merkezinde paniğe yol açtı. Gözü kapalı bir şekilde sokaklarda dolaşan boğa, önüne çıkan iş yerlerine ve park halindeki araçlara zarar verdi. Olay anında vatandaşların tedirgin olduğu görülürken, boğayı kontrol altına almak için ekipler seferber oldu. Uzun süre takip edilen boğa, ancak ayağına uyuşturucu atılarak durdurulabildi. Yetkililer, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını, ancak maddi hasarın olduğunu belirtti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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