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Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı

Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Stat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.E. idaresindeki 07 JZ 198 plakalı hafif ticari araç ile M.K. yönetimindeki 32 SD 662 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçta bulunan İ.K., M.K., O.K. ve O.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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