Seydikemer'de Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Eşen Mahallesi'nde meydana gelen traktör kazasında sürücü Sadi Ekiz (58) yaşamını yitirdi. Traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Ekiz, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Seydikemer'in Eşen Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, traktör sürücüsü Sadi Ekiz (58) hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Sadi Ekiz yönetimindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu traktörün altında kalan Ekiz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Ekiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA