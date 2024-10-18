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Seydikemer'de Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Seydikemer'de Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Eşen Mahallesi'nde meydana gelen traktör kazasında sürücü Sadi Ekiz (58) yaşamını yitirdi. Traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Ekiz, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Seydikemer'in Eşen Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, traktör sürücüsü Sadi Ekiz (58) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sadi Ekiz yönetimindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu traktörün altında kalan Ekiz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Ekiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seydikemer Eşen

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