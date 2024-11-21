Seydikemer'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Seydikemer'in Çaykenarı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Seydikemer'den Antalya yönüne doğru ilerleyen ve vakaya yetişmeye çalışan 48 AG 564 plakalı ambulans, yolun karşısına geçmek isteyen 50 yaşındaki Kezban Karaören'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karaören olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası yol tek yönlü olarak trafiğe kapatılırken, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve bölge trafik ekipleri kontrollü trafik akışı sağladı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, Karaören'in cenazesi otopsi için Seydikemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli olan Kezban Karaören'in, iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA