Seydikemer'de öğrencilere siber güvenlik semineri

Seydikemer'de öğrencilerin dijital dünyada karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmesini sağlamak amacıyla bilgilendirici bir seminer düzenlendi.

Cumhuriyet Savcısı Fehmi Yöndemli'nin katılımıyla gerçekleştirilen seminerde; bilişim suçları, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemleri, kişisel verilerin korunması ve sosyal medya güvenliği gibi önemli konular ele alındı. Öğrencilere özellikle son dönemde artış gösteren sahte alışveriş siteleri ve kimlik avı (phishing) yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Seminerde bilinçli internet kullanımı ve şüpheli durumlarda izlenmesi gereken yollar detaylı şekilde anlatılırken, öğrencilerin karşılaşabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedeflendi.

Yetkililer, bu tür farkındalık çalışmalarının toplum genelinde yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekerek, özellikle gençlerin dijital güvenlik konusunda bilinçli bireyler olarak yetişmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. - MUĞLA

