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Seydikemer'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı, 3 Yaralı

Seydikemer'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı, 3 Yaralı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, sıkışan yaralılar kurtarıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza, Seydikemer ilçesi Çaykenarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.K. idaresindeki minibüs, H.Ç. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü ve bir yolcuyu yoğun çalışmanın ardından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Toplam 3 kişinin yaralandığı kazada yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada 2 araçta kullanılamaz hale gelirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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