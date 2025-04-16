Ünlü sunucu Wink Martindale hayatını kaybetti
Popüler oyun şovları "Gambit" ve "Tic-Tac-Dough"un sevilen sunucusu Wink Martindale, 91 yaşında hayatını kaybetti. Martindale, Elvis Presley ile yaptığı ilk televizyon röportajlarından biriyle de hafızalarda yer etmişti.
Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören yarışma programı sunucusu Wink Martindale'in dün Kaliforniya'daki bir hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.
MENAJERİ DOĞRULADI
Martindale'in ölüm haberi, menajeri Brian Mayes tarafından duyuruldu. Ünlü sunucunun bir yıldır lenfoma ile mücadele ettiği ve salı günü Kaliforniya'da bulunan hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi. 74 yıllık kariyerinde neşeli kişiliği, etkileyici sesi, renkli ceketleri ve özellikle ilginç adıyla tanınan Martindale, televizyon dünyasında ikonik bir figür hâline gelmişti.
Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa