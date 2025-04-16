Ünlü sunucu Wink Martindale hayatını kaybetti

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören yarışma programı sunucusu Wink Martindale'in dün Kaliforniya'daki bir hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

MENAJERİ DOĞRULADI

Martindale'in ölüm haberi, menajeri Brian Mayes tarafından duyuruldu. Ünlü sunucunun bir yıldır lenfoma ile mücadele ettiği ve salı günü Kaliforniya'da bulunan hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi. 74 yıllık kariyerinde neşeli kişiliği, etkileyici sesi, renkli ceketleri ve özellikle ilginç adıyla tanınan Martindale, televizyon dünyasında ikonik bir figür hâline gelmişti.

Wink Martindale, Elvis Presley