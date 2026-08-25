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Aksaray'da kadına şiddet: Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Aksaray'da kadına şiddet: Erkek arkadaşı gözaltına alındı
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Aksaray'da 23 yaşındaki N.T., erkek arkadaşı E.S. ile tartıştıktan sonra darbedildiğini iddia etti. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, genç kadını koruma altına alırken şüpheli E.S.'yi gözaltına aldı. Kadın, polise gözyaşları içinde ifade verdi ve şikayetçi oldu.

Aksaray'da erkek arkadaşı tarafından darbedildiğini iddia eden genç kadın, yaşanan olayları gözyaşları içinde polis ekiplerine anlattı.

Olay, Aratol İstiklal Mahallesi 9418 sokakta bulunan ikamette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, konuşmak için erkek arkadaşıyla dairede buluşan 23 yaşındaki N.T. (23), E.S. (27) isimli erkek arkadaşı ile aralarındaki bir mesele yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmada kadın, erkek arkadaşı tarafından darbedilirken, kavga sesleri ve genç kadının çığlıklarını duyan apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan asayiş ekipleri genç kadını koruma altına aldı. Korku içinde polise sığınan kadın gözyaşlarıyla yaşanan olayı polise anlattı. Ardından kadın polis aracına bindirilirken şüpheli E.S. ekiplerce gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Erkek arkadaşından şikayetçi olduğu öğrenilen kadın, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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