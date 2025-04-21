Sevgililer, mezarlık yakınında bıçaklanmış halde bulundu: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'nın Çukurova ilçesinde Mehmet Ayaz ve sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadın, mezarlık yakınında bıçaklanmış halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayaz'ın yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Detaylar henüz belirsizken, olayın nedeni ve failleri hakkında araştırmalar sürüyor.
ADANA'nın Çukurova ilçesinde Mehmet Ayaz ile sevgilisi olduğu belirtilen kadın, mezarlık yakınında bıçaklanmış halde bulundu. Ayaz'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan kadın ise hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi Kabasakal Mezarlığı yakınında meydana geldi. Mahalleli biri kadın, 2 kişiyi yerde, kanlar içinde yatarken görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, bıçaklandığı belirlenen Mehmet Ayaz'ın öldüğünü, ismi öğrenilemeyen sevgilisinin ise yaralandığını belirledi. Ayaz'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Yaralı sevgilisi ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.