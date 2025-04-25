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Seul'de COEX Kongre Merkezi'nde Yangın Paniği

Seul'de COEX Kongre Merkezi'nde Yangın Paniği
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Güney Kore'nin Seul kentinde lüks Gangnam semtindeki COEX Kongre ve Sergi Merkezi'nde çıkan yangın, bölgedeki panik havasını artırdı. Yangın, 33 itfaiye aracı ve 121 personelin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, tahliye önlemleri sayesinde facia önlendi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de COEX Kongre ve Sergi Merkezi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu. Lüks Gangnam semtinde siyah dumanlar metrelerce yüksekliğe ulaşırken, binanın kısa sürede tahliye edilmesi faciayı önledi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de yangın paniği yaşandı. Dev metropolün en lüks bölgelerinden olan Gangnam semtindeki COEX Kongre ve Sergi Merkezi'nde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye 33 itfaiye aracı ve 121 personel sevk edilirken, bina kısa sürede tahliye edildi. Yaklaşık yarım saatlik yoğun çabanın ardından kontrol altına alınan yangının yapının 2'inci katındaki bir restoranda çıktığı tespit edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldı. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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