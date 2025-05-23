Settar Tanrıöğen isyan etti: Para bitmek üzere

Settar Tanrıöğen isyan etti: Para bitmek üzere
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Settar Tanrıöğen isyan etti: Para bitmek üzere
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Geçirdiği beyin kanamasının ardından yeniden setlere dönen usta oyuncu Settar Tanrıöğen, sağlık mücadelesinin ardından şimdi de ekonomik sıkıntılarla yüzleşiyor. "Para bitmek üzere" diyerek sanat dünyasındaki belirsizliği dile getiren Tanrıöğen, "Eylüle ya da yılbaşına kadar bir iş gelirse idare ederiz" sözleriyle dikkat çekti.

Geçirdiği beyin kanamasının ardından yeniden setlere dönen usta oyuncu Settar Tanrıöğen, sağlık mücadelesinin ardından şimdi de ekonomik sıkıntılarla yüzleşiyor. "Para bitmek üzere" diyerek sanat dünyasındaki belirsizliği dile getiren Tanrıöğen, "Eylüle ya da yılbaşına kadar bir iş gelirse idare ederiz" sözleriyle dikkat çekti.

Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanamasının ardından yeniden hayata tutunma sürecini ilk kez ayrıntılarıyla anlattı. "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olan Tanrıöğen, izleyenleri hem duygulandırdı hem de düşündürdü.

"ÖLÜMLE HAYAT ARASINDA İNCE BİR ÇİZGİDE YÜRÜDÜM"

Sanat hayatına onlarca başarılı proje sığdıran, karakter oyunculuğuyla gönüllerde taht kuran Settar Tanrıöğen, yaşadığı sağlık sorununu şu sözlerle ifade etti: "Ölümün kıyısından döndüm. Beyin kanamasından çıkan neredeyse yoktur. Ama ben iyiyim çok şükür, az bir zaman kaldı tamamen toparlanmama." Tanrıöğen'in sözleri, yalnızca tıbbi bir iyileşme sürecini değil, aynı zamanda ruhsal bir yeniden doğuşu da gözler önüne serdi.

SETLERE KÜSMEDİ

Show TV'de yayınlanan ve geniş izleyici kitlesine ulaşan Kızılcık Şerbeti dizisinden sağlık nedenleriyle ayrılmak zorunda kalan oyuncu, bu zorlu süreçte mesleğini bir kenara bırakmadı. Tanrıöğen, toparlanma süreci devam ederken FOX TV'nin dikkat çeken dizisi Kızıl Goncalarda sekiz bölüm rol aldığını belirtti: "Çalıştım bu arada. 8 bölüm Kızıl Goncalar'da rol aldım. Hiç de fena gitmedi."

MADDİYAT SIKINTISI YAŞIYOR

Tanrıöğen, yalnızca fiziksel değil, ekonomik zorluklarla da mücadele ettiğini samimi sözlerle dile getirdi. Tanrıöğen şu ifadeleri kullandı, "Para bitmek üzere. Eylüle kadar ya da yılbaşına kadar bir dizi gelir. O zamana kadar idare ederiz."

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

az ye millet askeri ücretle geçiniyor

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Haber YorumlarıKara_kalem:

20 YILDAN FAZLA FİLİM DİZİ REKLAMLAR DA GÖRÜNEN BU SANATÇILAR KAZANDIKLARIMI NEREYE KOYUP SEFİLLİK ÇEKİYORLAR ANLAMIYORUM YENİ NESİL SİZLERİN. ÜÇTE BİRİ KADAR SAHNE ALIYOR HER BİRİ GELECEĞİNİ GARANTİ ALTINA ŞİMDİDEN ALMIŞ DURUMDA YAZIK SİZİN ON KAZANDIĞI YERDE 1 KAZANAN HALK SİZEEN DAHA MUTLU VE ONURLU GURURLU YAŞIYOR BU GÜN EMEKLİ EMEKÇİ SİZİN BİR GÜNLÜK GELİRİNİZİ BİR AYDA YAŞAMAYI ÖĞRENDİ BU HÜKÜMET SAYESİNDE NE KADAR SSK ÖDEDİĞİN ÖNEMLİ DEĞİL TEK TİP EMEKLİ MAAŞ SİSTEMİ İLE YAŞIYORLAR

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Haber YorumlarıSeko Seko:

Dayıcım yürü git işine sizinde paranız bitiyorsa millet ne yapsın bölüm başı dizilerde haftalık 200.300 bin alıyorsunuz para yok diyorsunuz

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Haber Yorumlarıfatih erden:

Beter olun

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