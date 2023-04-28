Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

OSMANİYE Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sehit Kansu Küçükateş Mahallesi Yörükler caddesinde meydan geldi. İddiaya göre Hasan K. Yönetimindeki 80 ADD 134 plakalı otomobil ile O.G. yönetimindeki servis minibüsü çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü Hasan K. itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu otomobil içerisinden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürerken, yaralı sürücü Hasan K'nın tedavisi devam ediyor.