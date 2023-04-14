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Şerit ihlali yaptı, 4 kişi yaralandı

Şerit ihlali yaptı, 4 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde şerit ihlali yapan sürücünün yaptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde şerit ihlali yapan sürücünün yaptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Geriş köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak istikametinden Çaycuma istikametine gitmekte olan C.E. hakimiyetindeki 67 TP 802 plakalı Fiat marka araç, sağ şeritten sol şeride geçiş yaptığı esnada arkasından gelen R.D. hakimiyetindeki 67 ZG 696 plakalı Tofaş marka araçla çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı olan sürücüler ve araçta yolcu olarak bulunan N.K., M.A.'yı Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Tragger Fiat 3. Sayfa Haberler

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