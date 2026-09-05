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Niksar'da iki kardeş şelalede boğuldu

Niksar'da iki kardeş şelalede boğuldu
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Tokat'ın Niksar ilçesinde serinlemek için girdikleri şelalede yüzme bilmeyen 17 ve 18 yaşındaki iki kardeş boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, kardeşlerin cansız bedenlerini sudan çıkardı. Soruşturma başlatıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde serinlemek için şelaleye giren 17 ve 18 yaşındaki iki kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Niksar ilçesine bağlı Akgüney köyü Şelale mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Karaman (17) ile kardeşi Remzi Karaman (18), serinlemek amacıyla dere içerisinde bulunan şelaleye girdi. Yüzme bilmedikleri öğrenilen iki kardeş, bir süre sonra suda çırpınarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İki kardeşin bulunması için ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı. AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu Uğur ve Memduh Karaman'ın cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Kardeşlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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