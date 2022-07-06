Serinlemek için girdiği nehirden cansız bedeni çıktı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği Sakarya Nehri'nde kaybolan 11 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği Sakarya Nehri'nde kaybolan 11 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Olay, Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi Güneşler Caddesi mevkiinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arkadaşları ile beraber serinlemek için suya giren yabancı uyruklu 11 yaşındaki Muhammet El Muhayim akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine AFAD ve dalgıç polisler arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde sabah saatlerinde 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine gönderildi. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Güneşler Sakarya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Serinlemek için girdiği nehirden cansız bedeni çıktı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.