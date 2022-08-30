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Serinlemek için girdiği kanal ölümüne neden oldu

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Serinlemek için girdiği kanal ölümüne neden oldu

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan çocuk, hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan çocuk, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Samsat ilçesinin Uzuntepe köyü yakınlarında bulunan sulama kanalına girerek serinlemek isteyen 13 yaşındaki Halit Keskin, bir anda su içerisinde çırpınmaya başlamış ve köylüler tarafından fark edilerek sudan çıkarılmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Halit Keskin, önce Samsat Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Burada tedavi altına alınan Halit Keskin, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Keskin'in cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halit Keskin Adıyaman su 3. Sayfa Haberler

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