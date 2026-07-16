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Sosyal medya dolandırıcılığına jandarma operasyonu: 4 gözaltı

Sosyal medya dolandırıcılığına jandarma operasyonu: 4 gözaltı
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Antalya'nın Serik ilçesinde, sosyal medya üzerinden IBAN ve kripto para hesaplarıyla vatandaşları dolandırdığı belirlenen 4 şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde, sosyal medya üzerinden vatandaşları dolandırdığı belirlenen 4 şüpheli, Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Serik'te bazı vatandaşların Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı dolandırıcılık şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldı. Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda harekete geçen Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin çeşitli illerden sosyal medya üzerinden vatandaşlarla iletişime geçerek IBAN ve kripto para hesapları üzerinden telefon aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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