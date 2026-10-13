Serik'te kendini polis diye tanıtan şüpheli 15 bin dolar dolandırıcılıktan tutuklandı

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Antalya'nın Serik ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtarak bir vatandaştan yaklaşık 15 bin dolar alan şüpheli tutuklandı.

Serik'te telefonla arayan şüphelilerin, vatandaşın adının FETÖ soruşturmasına karıştığını ve evindeki paraların seri numaralarının alınması gerektiğini söyleyerek güven kazandıkları, bu yöntemle yaklaşık 15 bin dolar aldıkları belirlendi.

Güvenlik güçleri olayın aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı. 32 ayrı iş yeri ve apartmanın güvenlik kameralarından toplam 280 saatlik görüntülerin incelenmesi sonucu kimliği tespit edilen şüpheli yakalandı.

Adli işlemlerinin ardından 10 Ekim'de adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı