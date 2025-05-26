Serik'te Hafif Ticari Araç Çocuğa Çarptı, Küçük Çocuk Hayatını Kaybetti

Serik'te Hafif Ticari Araç Çocuğa Çarptı, Küçük Çocuk Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Serik ilçesinde, bisikletiyle yola çıkan 9 yaşındaki Muhtesim Alkhshman, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 15 Mayıs'ta Serik ilçesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.D. idaresindeki 07 LUZ 29 plakalı hafif ticari araç, bisikletiyle yola çıkan 9 yaşındaki Muhtesim Alkhshman'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen küçük çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne, ardından da Antalya'daki bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Muhtesim Alkhshman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen geçtiğimiz cumartesi günü hayatını kaybetti. Alkhshman'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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