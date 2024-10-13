Serik'te Atık Malzemelerden Çıkan Yangın Zor Anlar Yaşattı

Serik'te gece yarısı otluk alanda atık malzemelerden çıkan yangın ekiplere zor anlar yaşattı.

Yangın, gece saatlerinde Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesinde bulunan boş arazide meydana geldi. Boş araziye atılan atık malzemelerinden dolayı yangın çıktığı öğrenilen yangın rüzgarın da etkisi ile bir anda büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası yangın, yakında bulunan golf sahalarına sıçramadan söndürüldü. Yangında 10 dönüm otluk alan yanarak zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA