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Seren Serengil'den toplu intihar iddiası

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Ünlü sanatçı Seren Serengil, "Biraz önce bir telefon aldım yine hayvanların toplu bir şekilde öldürüleceği ve bunu duyan hayvanseverlerin de o hayvanların öldürüldüğü takdirde toplu bir şekilde barınak önünde intihar edeceğini açıkladıklarını beni telefonla arayarak diğer hayvan severler bana bildirdiler" dedi.

Ünlü sanatçı Seren Serengil kendisine ait Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Kendisine 'toplu intihar' ihbarı geldiğini ifade eden Serengil, şu ifadeleri kullandı; "Artık toplumun psikolojisi tamamen bozulmuştur hayvanlara yapılan bu katliamlar bu işkenceler insanları çaresizce intihara sürükleme aşamasına kadar gelmişlerdir.

"BARINAK ÖNÜNDE İNTİHAR EDECEKLER"

Biraz önce bir telefon aldım yine hayvanların toplu bir şekilde öldürüleceği ve bunu duyan hayvan severlerin de o hayvanların öldürüldüğü takdirde toplu bir şekilde barınak önünde intihar edeceğini açıkladıklarını beni telefonla arayarak diğer hayvan severler bana bildirdiler.

"O CANLARIN SAKIN KILINA ZARAR VERMEYİN"

Belediyeye uyarım bu insanlar eğer hayatlarına son verirlerse bunların sakın sebebi olmayın o canları sakın kılına bir zarar vermeyin @aymbaskanligi" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIM HIZLICA YAYILMAYA BAŞLANDI

Seren Serengil'in paylaşımı başta Bodrum Hayvan Hakları Platformu olmak üzere birçok platformda hızlıca paylaşılmaya başlandı.

Seren Serengil'den toplu intihar iddiası
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıEmiDemi:

1 gram beyin yok !!!

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Haber YorumlarıHakan Pişkin:

lan terbiyesiler kaç kişiye saldırdı bu hayvanlarr alın evinnizdw bakın

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Haber YorumlarıPerwer:

Bu sürtüğü de ünlü sanatçı diye bize yuttudunuz ya helal olsun

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Haber YorumlarıSerkan Tufan:

Temizlik iyidir

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Haber YorumlarıKimesterseni:

Sanatcimi?

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Haber YorumlarıMustafa Hanedar:

Sana beyin takmak lazım dünyada kabul görmeyen bi durummuş şaka gibi ya daha 1 hafta önce bir köpek tarafından ısırıldım montumun kalın olması sayesinde kurtuldum nasıl gündemde kalırım derdinde sen lüx arabamla o var benim bu disko senin gezerken insanlar karanlıkta işe gitmenin derdinde ama yazık sen ne anlarsınki utanmada yok şeytan görse akraba çıkar seninle

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Haber YorumlarıYILDIZ:

BU itperestlerde bi bitmedi çok meraklıysan al koca villana hepsi sığar al bak hepsine

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Haber YorumlarıVatansever:

Barınak önünde intihar edene kadar, sahiblenip evinizde baksanız ya… boş boş konuşmayın lütfen…. gündemde kalabilmek adına şimdide köpekleri mi konu ediyorsunuz.. o sokakta gezen sahipsiz hayvanlar kaç kişiye zarar verdi, kaç çocuk öldürdü.. ne Avrupa da nede Amerika da sokaklarda gezen başı boş köpek gördüm…

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Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Bu nasıl gündem lan, kafayı yedi millet.

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Haber Yorumlarımandalinacı:

konuşturmayın şu salağı sıkıyor.

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