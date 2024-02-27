Şereflikoçhisar'da İple Asılı Halde Bir Kedi Bulundu

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bir kedi iple asılmış halde bulundu.

Olay, Şereflikoçhisar ilçesinde meydana geldi. Vatandaşlar, Mescit Camii yakınlarında bir kedinin iple asıldığını gördü. Gördükleri manzara karşısında şoke olan vatandaşlar, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kediyi olduğu yerden alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA