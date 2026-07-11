Serdivan'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Serdivan ilçesinde çalışma yürütüldü. Yapılan saha çalışmaları neticesinde S.K. (25) ve M.A.U. (20) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde, kullandıkları motosiklette ve belirlenen 2 ikamette arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 10 parça halinde toplam 6,98 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A.U., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen S.K. ise çıkarıldığı adli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı