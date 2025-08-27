Serdivan'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Devrildi
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı, sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kemalpaşa Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtulurken, bölgeye tedbir için sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa