Serdivan'da Hemşire Komşusundan Haber Alamayan Yaşlı Kadın Panikledi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde hemşire komşusundan haber alamayan yaşlı kadın, ekipleri harekete geçirdi. Eve girmeye çalışan ekiplere kapıyı açan hemşirenin, gece nöbetinden çıktığı ve uyuduğu öğrenildi.

İstiklal Mahallesi Hazan Sokak'ta meydana gelen olayda, hemşire komşusundan haber alamayan yaşlı kadın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çalınan kapının açılamaması sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cama dayadıkları merdivenle eve girmeye çalıştı. Bir süre sonra kapıyı açan hemşirenin gece nöbetinden çıktığı ve uyuduğu öğrenildi. - SAKARYA