Şenkaya'da Korkunç Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şenkaya'da Korkunç Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir Fiat Tofaş otomobil, minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde meydana gelen kazada bir minibüsle kafa kafaya çarpışan Fiat Tofaş marka otomobil adeta demir yığınına döndü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Erzurum'un Şenkaya ile Ardahan'ın Göle ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda saat 14.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göle istikametine giden Ferdi Tarhan yönetimindeki 75 AAH 910 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Ö. yönetimindeki 25 LU 349 plakalı ticari minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ferdi Tarhan hayatını kaybederken, Sima Nebati Alagöz ağır, minibüs sürücüsü Ahmet Özdemir hafif yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Sima Nebati Alagöz'ü araç içerisinden çıkardılar. Yaralılar tedavi edilmek üzere Göle ve Şenkaya ilçelerindeki devlet hastanelerine sevk edildi.

Yolda trafik kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak tek şeritten verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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