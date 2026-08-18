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Trafikte Motokuryeye 'Gebertirim' Tehdidi: Saldırı Anı Kamerada

Trafikte Motokuryeye 'Gebertirim' Tehdidi: Saldırı Anı Kamerada
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde trafikte tartıştığı motokuryeye 'Seni gebertirim' diyerek yumruk ve kafa darbeleriyle saldıran üç tekerlekli motosiklet sürücüsünün saldırısı, motokuryenin kask kamerasına yansıdı. Motokurye, işinden olmamak için karşılık vermediğini belirterek şikayetçi oldu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde trafikte çıkan tartışmada bir sürücü, "Seni gebertirim" diyerek üzerine yürüdüğü motokuryeye saldırdı. Yaşananlar motokuryenin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi'nde trafikte seyir halinde olan motokurye ile üç tekerlekli motosiklet sürücüsü arasında yaşandı. Taraflar arasında çıkan tartışmada motokuryenin üzerine yürüyen sürücü, "Seni var ya gebertirim, yoluna yürü" diyerek yumruk ve kafa darbeleriyle saldırdı. Saldırı sırasında motokuryenin motosikleti de yere düştü.

"İşimden ve ekmeğimden olmamak için karşılık vermedim

Motokurye, olayın görüntülerini paylaştığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siparişe giderken plakasız üç tekerlekli motor kontrolsüz bir şekilde aradan çıktı ve az kalsın bana çarpıyordu. Durup korna çaldım, bunun üzerine üzerime yürüyüp saldırdı ve motosikletimi yere düşürdü. Ben yine de karşılık vermedim. Korktuğum için değil; ehliyetimi kaybetmemek, işimden ve ekmeğimden olmamak için karşılık vermedim. Polise verdim ve gereken şeyler yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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