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Senegal'de otobüs kazası: 38 ölü, 87 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Senegal'de otobüs kazası: 38 ölü, 87 yaralı

Senegal'in Kaffrine kenti yakınlarında 2 otobüsün çarpışması sonucu en az 38 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi yaralandı.

Senegal'in Kaffrine kenti yakınlarında 2 otobüsün çarpışması sonucu en az 38 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi yaralandı.

Senegal'in Kaffrine kenti yakınlarında yerel saatle 15.15 sıralarında 2 otobüs çarpıştı. Senegal Ulusal İtfaiyesi'nde görevli Colonel Cheikh Fall tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, olayın çok büyük bir kaza olduğu belirtilirken, "125 kurban vardı ve 38'i hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı. Yaralıların, Kaffrine Hastanesi'ne ve yakınlardaki sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini aktaran Fall, enkazın kaldırılmasının ardından trafiğin normal seyrine döndüğünü sözlerine ekledi. Birçok yerel yetkili olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. - DAKAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Senegal 3. Sayfa Haberler

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