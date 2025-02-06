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Senarist Mehmet Bozdağ, Ayşe Barım soruşturması kapsamında ifade verdi

Senarist Mehmet Bozdağ, Ayşe Barım soruşturması kapsamında ifade verdi
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Ayşe Barım hakkında sosyal medyada ortaya atılan iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 'Diriliş Ertuğrul' gibi birçok dizinin senaristi Mehmet Bozdağ savcılığa ifade verdi.

Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, senarist Mehmet Bozdağ da ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar üzerine gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN SENARİSTİ DE İFADE VERDİ

'Diriliş Ertuğrul' gibi birçok dizinin senaristliğini üstlenen Mehmet Bozdağ, soruşturma kapsamında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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