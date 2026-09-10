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Semt pazarında kot pantolon iadesi gerginliği

Semt pazarında kot pantolon iadesi gerginliği
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Eskişehir’de kurulan semt pazarında, bir kadın müşteri ile pazarcı esnafı arasında kot pantolon iadesi nedeniyle çıkan tartışma, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.

Eskişehir'de kurulan semt pazarında, bir kadın müşteri ile pazarcı esnafı arasında kot pantolon iadesi nedeniyle çıkan tartışma, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.

Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi'nde kurulan semt pazarında, bir kadın müşteri, satın aldığı kot pantolonu iade etmek istedi. Ürün iadesi talebi üzerine müşteri ile pazarcı esnafı arasında başlayan tartışmada taraflar zaman zaman seslerini yükseltti. Pazar yerinde görevli zabıta ekiplerinin araya girmesiyle yaşanan gerginlik yatıştırılarak taraflar sakinleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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