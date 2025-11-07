Şemdinli Sınırında Uyuşturucu Operasyonu: 32 Kilo Ele Geçirildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda 32 kilo 276 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu, Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi sınırlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı ekipler, hudut hattında yaptığı arama tarama faaliyetleri sonucunda 32 kilo 276 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. - HAKKARİ