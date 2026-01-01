Şemdinli'de çığ altında can pazarı: Karayolları ekipleri zamanla yarışarak 3 kişiyi kurtardı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ altında kalan otomobilde mahsur kalan 3 kişi, karayolları ekiplerinin 1 saatlik yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Bölgede bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, özellikle Şemdinli-Yüksekova karayolunda çığ riski üst seviyeye ulaştı. Şabatan Geçidi mevkisinde seyir halinde olan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir araç, çığın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye vakit kaybetmeden Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, dondurucu soğuk ve zorlu hava şartlarında adeta zamanla yarıştı.

1 saatlik kritik müdahale

İş makineleriyle kar yığınlarını titizlikle temizleyen ekipler, yaklaşık 1 saatlik mücadelenin ardından araca ulaştı. Araç içerisinden sağ çıkarılan 3 vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma çalışmasını yerinde izleyen çevre sakinleri, Karayolları ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

"Sürücülere zorunlu olmadıkça çıkmayın" uyarısı"

117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri; Yüksekova, Şemdinli ve Derecik üçgeninde karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor.

Öte yandan Karayolları yetkilileri, bölgede devam eden yoğun yağış ve yüksek çığ riski nedeniyle vatandaşlara, "Sürücülerin can güvenliği için zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, trafiğe çıkacak olanların ise mutlaka zincir ve çekme halatı bulundurarak trafik işaretlerine uymaları büyük önem arz etmektedir" uyarısında bulundu. - HAKKARİ