Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından bazı sosyal medya fenomenleri hakkında soruşturmalar yürütülmeye devam ediyor. Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski eşi Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL