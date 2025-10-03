Haberler

Selim'de Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Selim'de Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi
Kars'ın Selim ilçesinde jandarma ekipleri, Beyköy köyü Süleyman Aydın Ortaokulu öğrencilerine bisiklet kullanımı ve trafik kuralları hakkında eğitim verdi. Eğitimde emniyet kemerinin önemi ve trafik levhaları da anlatıldı.

Selim'de jandarma ekiplerince öğrencilere yönelik trafik eğitimi verildi.

Kars'ın Selim ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı, Trafik Timleri tarafından Beyköy köyü Süleyman Aydın Ortaokulu öğrencilerine; bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, yaya ve okul geçidinde uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca jandarma ekipleri, akülü araç üzerinde sık kullanılan trafik levhaları ve emniyet kemerlerinin uygulamalı kuralları, araç ve yayaların trafik ışıklarını kullanırken dikkat edecek hususlar ve bisiklet kullanırken kask, eldiven, dizlik, dirseklik ve reflektif yeleğin önemi öğrencilere anlattı.

Öğrencilerin sorularını cevaplayan jandarma ekipleri, eğitim sonunda öğrencilerle bir hatıra fotoğrafı çekildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
